Federer treft Kyrgios in halve finale Miami na thriller tegen Berdych

Federer leek in de derde set eenvoudig door te drukken, maar ondanks een 5-2 voorsprong liet hij het toch aankomen op een tiebreak. Daarin kreeg Berdych zelfs twee matchpoints, maar de voormalige nummer één van de wereld sleepte uiteindelijk toch de overwinning uit het vuur.

Voor Federer was het zijn zevende zege op rij tegen de 31-jarige Berdych en zijn achttiende in totaal in 24 onderlinge duels. Aan de zegereeks van de Zwitser in de Verenigde Staten komt daardoor nog altijd geen einde. Vorige week pakte de winnaar van de afgelopen Australian Open al de titel in Indian Wells.

In zijn halve finale neemt de nummer vier van de plaatsingslijst het op tegen Nick Kyrgios, die in een thriller afrekende met Alexander Zverev. De als twaalfde ingeschaalde Australiër had liefst zes matchpoint nodig tegen de jonge Duitser: 6-4, 6-7(9), 6-3.

De andere halve eindstrijd gaat tussen Rafael Nadal en de ongeplaatste Fabio Fognini, waardoor mogelijk opnieuw een ontmoeting tussen Federer en Nadal wacht. De 'eeuwige rivalen' speelden al twee keer eerder tegen elkaar in 2017. Beide keren won de achttienvoudig Grand Slam-winnaar uit Zwitserland.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi bereikten Caroline Wozniacki en Johanna Konta de finale. De Deense was in drie sets verrassend de Tsjechische Karolina Pliskova de baas (5-7, 6-1 en 6-1) en de Britse stuurde drievoudig winnares Venus Williams naar huis: 6-4 en 7-5.

Pliskova werkte in de partij, die twee uur en zestien minuten duurde, in de eerste set bij een achterstand van 4-5 drie setpoints weg om daarna met 7-5 te winnen. De nummer twee van de plaatsingslijst raakte daarna echter haar ritme volledig kwijt. Mede daardoor kon Wozniacki haar vierde zege in vijf onderlinge partijen behalen.

De 26-jarige Deense revancheerde zich met haar overwinning voor de nederlaag die ze vorige maand leed in Doha. Pliskova was toen in de finale met 6-3 en 6-4 te sterk voor de voormalig nummer één van de wereld.

Williams was de enige oud-winnares die nog in het toernooi zat. De Amerikaanse pakte de titel in 1998, 1999 en 2001. Voor Wozniacki is het voor het eerst dat ze de finale van het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten haalt.