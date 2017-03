Nadal naar halve finales Miami, Venus Williams verslaat Kerber

De 30-jarige Nadal stond op het Amerikaanse hardcourt slechts vijf games af aan de Amerikaan Jack Sock, die de mondiale nummer zeventien is. Het werd 6-2 en 6-3. De partij duurde een uur en 23 minuten.

De volgende tegenstander van Nadal is Fabio Fognini. De Italiaan zette in de kwartfinale Kei Nishikori verrassend opzij met 6-4 en 6-2.

Roger Federer moet zijn kwartfinale, tegen de Tomas Berdych, nog afwerken. De winnaar van dat duel speelt in de halve finale tegen het Duitse talent Alexander Zverev of Nick Kyrgios.

Droom

Mogelijk wacht in Miami dus opnieuw een finale tussen Federer en Nadal. De titanen stonden dit jaar al twee keer tegenover elkaar. Federer was zowel in de finale van de Australian Open als in de vierde ronde van Indian Wells de sterkste.

De halve finale tegen Fognini is echter nog geen gelopen zaak voor Nadal, ook al is de 29-jarige Italiaan de eerste ongeplaatste speler in tien jaar bij de laatste vier in Miami. De nummer 40 van de wereld speelde tien keer eerder tegen Nadal en won drie keer.

"Het is als een droom dat ik hier in de halve finale sta", zei Fognini na zijn overwinning op Nishikori, die de mondiale nummer vier is. Vorig jaar kwam de 27-jarige Nishikori nog tot de finale en daarin verloor hij van Novak Djokovic.

Kerber

Venus Williams zorgde met haar zege op Kerber voor de verrassing in het vrouwentoernooi. De 36-jarige Amerikaanse versloeg de Duitse nummer een van de wereld met 7-5 en 6-3.

Williams, als elfde ingeschaald in Miami, stuit in de halve eindstrijd op de Johanna Konta. De Britse nummer tien van de plaatsingslijst schakelde in de kwartfinales de als derde ingeschaalde Roemeense Simona Halep uit in drie sets: 3-6, 7-6 (7) en 6-2. De andere halve finale gaat tussen Caroline Wozniacki en Karolina Pliskova.

De 35-jarige Serena Williams is door een knieblessure niet aanwezig. Haar zus Venus Williams jaagt op haar vierde titel in Miami, maar de laatste keer dat ze het toernooi won is al lang geleden. Ze was de sterkste in 1998, 1999 en 2001.