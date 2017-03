Murray door blessure niet in actie in Davis Cup-duel met Frankrijk

De Britse captain Leon Smith selecteerde dinsdag wel de oudere broer van Andy, dubbelspecialist Jamie. Zijn selectie voor de krachtmeting met Frankrijk in Rouen bestaat verder uit Dan Evans, Kyle Edmund en Dominic Inglot.

"Natuurlijk is het een zware aderlating voor ons dat Andy er niet bij is", zei Smith. De aanvoerder van de wereldranglijst ontbrak vorige maand ook tijdens de ontmoeting met Canada in de eerste ronde.

Toen wonnen de Britten met 3-2, al had de vijfde en beslissende partij een bizarre ontknoping. De Canadees Denis Shapovalov werd gediskwalificeerd nadat hij uit boosheid een bal weg had geslagen, die de scheidsrechter vol in het gezicht raakte.

Rentree

Murray speelde zijn laatste wedstrijd medio maart in Indian Wells, waar hij verrassend verloor van qualifier Vasek Pospisil. Op 17 april hoopt hij bij het Masterstoernooi van Monte Carlo zijn rentree te maken.

Jamie Murray meldde eerder deze week in Britse media dat zijn broer een scheurtje in het kraakbeen van zijn rechterelleboog heeft. "Hij heeft rust nodig. Andy vertelde me dat hij alles kan doen, behalve serveren. Alleen rusten kan voor genezing zorgen."

Het Davis Cup-duel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is van 7 tot 9 april en vindt plaats op een gravelbaan in Rouen.