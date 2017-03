Federer en Wawrinka plaatsen zich voor derde ronde in Miami

De 31-jarige Zwitser rekende in zijn tweederondepartij in twee sets af met de twaalf jaar jongere Amerikaan Frances Tiafoe: 7-6 (2) en 6-3.

Federer had in de openingsset zijn handen vol aan de mondiale nummer 101 en trok pas na een tiebreak aan het langste eind. Ook in de tweede set moest de achttienvoudig Grand Slam-winnaar een vroege break ongedaan maken, maar toen dat eenmaal was gelukt, kon Tiafoe het tempo niet meer bijbenen.

Federer steekt de laatste tijd in uitstekende vorm. Mede dankzij zijn eindzege vorige week bij het Masterstoernooi van Indian Wells is hij inmiddels terug te vinden op de zesde plaats op de wereldranglijst.

In de volgende ronde stuit Federer wellicht op de enige Nederlandse deelnemer, Robin Haase. De 29-jarige Hagenaar zette vrijdag in zijn openingsduel de Zweed Mikael Ymer opzij en stuit in de tweede ronde op Juan Martin del Potro uit Argentinië.

Wawrinka

De verliezend finalist in Indian Wells, Stan Wawrinka, bereikte zaterdag eveneens de derde ronde in Miami. De landgenoot van Federer was in twee sets te sterk voor de Argentijn Horacio Zeballos: 6-3 en 6-4.

Wawrinka is de hoogst geklasseerde speler in de Amerikaanse stad, omdat Andy Murray en Novak Djokovic dit jaar ontbreken wegens blessures. Zowel de mondiale nummer één als nummer twee van de wereld kampt met een elleboogkwetsuur. Wawrinka bezet de derde plaats op de ATP-ranking.