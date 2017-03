Wawrinka: 'Federer kan absoluut de oudste nummer één ooit worden'

"Natuurlijk heeft hij een goede kans op de nummer één-plek", aldus Wawrinka in aanloop naar zijn eerste optreden op het prestigieuze Masterstoernooi van Miami.

De 35-jarige Federer won aan het begin van dit jaar de Australian Open en rekende afgelopen zondag in de finale van het Masterstoernooi van Indian Wells af met Wawrinka. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar is daardoor in 2017 al van de zeventiende naar de zesde plek op de wereldranglijst gestegen.

De nummer één en twee van de wereld - respectievelijk Andy Murray en Novak Djokovic - hebben nog een flinke voorsprong, al zijn beiden door een blessure afwezig in Miami.

"De strijd om de koppositie wordt heel interessant voor tennisfans", voorspelt Wawrinka, zelf de nummer drie van de wereld. "Rafael Nadal speelt momenteel ook goed en we zullen zien wanneer Novak en Andy terugkeren van hun blessure."

Wawrinka is niet verbaasd door het goede spel van Federer dit jaar. "Niks is een verrassing bij Roger. Maar het is wel ongelooflijk om te zien dat hij op zijn leeftijd nog zo goed kan bewegen op de baan. En dat hij zo goed kan spelen nadat hij er door een blessure zes maanden uit lag."

Schema

Federer, die dit jaar dertien van zijn veertien partijen heeft gewonnen, stelt zelf dat hij momenteel veel beter speelt dat hij had verwacht na zijn lange blessureperiode in de tweede helft van 2016.

"Ik ben ontzettend blij. Mijn doel was om na Wimbledon in de top acht van de wereldranglijst te staan, dus ik lig ver voor op schema."

Andre Agassi geldt momenteel als de oudste nummer één ooit in het tennis. De Amerikaan was 33 jaar en 131 dagen toen hij in 2003 voor het laatst bovenaan stond.

Federer is recordhouder wat betreft het meeste weken op nummer één (302) en de meeste weken op rij als nummer één (237). Federer stond aan het einde van 2012 voor het laatst aan kop van de ATP-ranglijst, die sinds 1973 wekelijks wordt bijgehouden.

Haase

Wawrinka is bij afwezigheid van Murray en titelverdediger Djokovic als eerste geplaatst bij het prestigieuze Miami Open. Federer is als vierde ingeschaald. Beide Zwitsers hebben net als alle andere geplaatste spelers een bye in de eerste ronde.

Ze komen daardoor op zijn vroegst op vrijdag voor het eerst in actie, in de tweede ronde. De finale van het Masterstoernooi in Florida is op zondag 2 april.

Robin Haase moet wel in actie komen in de eerste ronde; hij treft donderdag de Zweed Mikael Ymer, die een wildcard kreeg van de organisatie. In het vrouwentoernooi is Kiki Bertens als zestiende geplaatst, waardoor ze pas in de tweede ronde instroomt.