Haarhuis roept debutant Van de Zandschulp op voor Davis Cup-duel in Bosnië

Nederland en Bosnië spelen tegen elkaar in de tweede ronde van de Europees/Afrikaanse zone. Nederland had in de eerste ronde een bye. De winnaar van de tweestrijd speelt in de play-offs om een plek in de Wereldgroep.

De 21-jarige Van de Zandschulp staat 346e op de wereldranglijst. Ook Robin Haase (48e), Tallon Griekspoor (312e), Thiemo de Bakker (434e) en Jean-Julien Rojer (twintigste op de ranking voor het dubbelspel) zijn opgeroepen.

Igor Sijsling - die 212e staat op de wereldranglijst - maakte vorige maand zijn rentree na blessureleed, maar kon in zijn eerste wedstrijden nog niet overtuigen.

Ook het dubbelduo Matwe Middelkoop/Wesley Koolhof is gepasseerd. De twee Nederlanders haalden vorige maand nog de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Zware klus

De 19-jarige Tim van Rijthoven, die vorig jaar debuteerde in de Davis Cup, ontbreekt door een blessure. Met Van de Zandschulp kiest Haarhuis nu voor een andere jongeling. "Botic is het laatste half jaar met een goede reeks bezig, waarin hij heeft laten zien dat hij goed speelt", aldus Haarhuis. "Hij is een jongen voor de toekomst, en kan nu goede ervaring opdoen in de Davis Cup."

Tegenstander Bosnië kent met Damir Dzumhur (66) ook maar een speler uit de top honderd. Haarhuis verwacht dat het een zware klus wordt om het Balkanland te verslaan. "Maar heb veel vertrouwen in deze spelers. Ik hoop dat we met het Davis Cupteam net zulke successen weten te bereiken als met het Fed Cupteam."

Het duel met Bosnië wordt het debuut van de 51-jarige Haarhuis als Davis Cup-captain. Hij is de opvolger van Jan Siemerink. De voormalig dubbelspelspecialist heeft sinds 2014 ook al het Nederlandse Fed Cup-team onder zijn hoede. Met de vrouwen haalde hij vorig jaar de halve finale.

De Davis Cup-wedstrijd tussen Bosnië en Nederland wordt van vrijdag tot en met zondag 9 april gespeeld in Zenica. Er wordt op hardcourt gespeeld.