Federer stijgt naar zesde plek op ATP-ranglijst, Kerber op één bij vrouwen

Zondag was de 35-jarige Zwitser Federer te sterk voor zijn landgenoot Stan Wawrinka, die derde blijft op de ATP-ranglijst. Wawrinka hoeft alleen Andy Murray en Novak Djokovic voor te laten gaan. Beide topspelers zegden met elleboogblessures af voor het ATP-toernooi in Miami dat deze week begint.

Federer won Indian Wells voor de vijfde keer. Hij lost André Agassi af als oudste winnaar van een Masterstoernooi. Het was de negentigste toernooizege in zijn lange carrière.





Wereldranglijst

"Ik hoor iedereen al weer spreken over een terugkeer naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst, omdat Andy Murray en Novak Djokovic niet zo goed in vorm zijn", aldus de Zwitser. "Ik ga mijn best doen. Eerst maar even genieten van mijn negentigste titel. Voorlopig is dit jaar begonnen als een sprookje", zegt Federer, die in januari de Australian Open won.

Robin Haase zakte een plek op de wereldranglijst en staat nu 48e.

Vrouwen

Bij de vrouwen lost Kerber Serena Williams af als de mondiale nummer één. De Amerikaanse moest afgelopen week met knieklachtern verstek laten gaan op het toernooi in Indian Wells. Ze trok zich ook terug voor het toernooi in Miami van deze week.

Kerber steekt in 2017 niet in grootse vorm. In Indian Wells sneuvelde ze in de achtste finale tegen Elina Vesnina. De Russin won het toernooi door in de finale haar landgenote Svetlana Kuznetsova te verslaan. Daardoor klimt Vesnina naar de dertiende plek op de WTA-ranking.

Kiki Bertens verloor een plek en staat 21e.