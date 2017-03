Ook Djokovic meldt zich geblesseerd af voor Masterstoernooi Miami

Beide topspelers hebben een blessure aan de elleboog. Djokovic meldde zondag op Twitter dat hij niet in staat is om te spelen.

"Ik bied mijn excuses aan bij mijn fans en de mensen die een kaartje hebben gekocht om naar me te komen kijken in Miami. Helaas ben ik geblesseerd en niet in staat om deel te nemen", schreef de Serviër.

De nummer twee van de wereld is titelverdediger in Miami. Hij schreef het toernooi al zes keer op zijn naam, waaronder de laatste drie edities.

Indian Wells

Deze week strandde Djokovic in het toernooi van Indian Wells in de achtste finales. Daarin was Nick Kyrgios met 6-4 en 7-6 (3) te sterk.

In de finale van dat toernooi staan zondagavond Roger Federer en Stan Wawrinka tegenover elkaar.