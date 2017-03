Wawrinka voor het eerst in carrière naar finale Indian Wells

De als derde geplaatste Wawrinka had in de halve finale weinig moeite met de als 21e ingeschaalde Spanjaard Pablo Carreño Busta. Na iets meer dan een uur stond de eindstand al op het scorebord in Californië: 6-3 en 6-2.

Wawrinka had de vorige twee ontmoetingen met Carreño Busta ook al gewonnen, al waren die partijen op gravel en niet op hardcourt.

De 31-jarige Zwitser was tot dit jaar nooit verder gekomen dan de kwartfinales in Indian Wells.

Wawrinka neemt het zondag in de eindstrijd op tegen zijn landgenoot Roger Federer of de Amerikaan Jack Sock, die later op zaterdag hun halve finale spelen.