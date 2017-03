Federer en Wawrinka zorgen voor Zwitserse finale in Indian Wells

De als negende geplaatste Federer had het in zijn halve finale alleen in de tweede set lastig tegen de als zeventiende ingeschaalde Jack Sock: 6-1 en 7-6 (4).

De 35-jarige Federer, die in de achtste finales won van Rafael Nadal en in de kwartfinales een vrije doortocht kreeg door de afmelding van Nick Kyrgios, stond tegen Sock geen enkel breakpoint toe. Zelf benutte hij twee van zijn drie kansen om door de opslag van de Amerikaan te gaan.

Sock wist in totaal maar zestien van de 62 punten te winnen in de servicegames van de negentienvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer won het toernooi in Indian Wells in 2004, 2005, 2006 en 2012. Hij was verliezend finalist in 2014 en 2015.

Wawrinka

De als derde geplaatste Wawrinka had in zijn halve finale weinig moeite met de als 21e ingeschaalde Spanjaard Pablo Carreño Busta. Na iets meer dan een uur stond de eindstand al op het scorebord in Californië: 6-3 en 6-2.

Wawrinka had de vorige twee ontmoetingen met Carreño Busta ook al gewonnen, al waren die partijen op gravel en niet op hardcourt.

De 31-jarige Zwitser was tot dit jaar nooit verder gekomen dan de kwartfinales in Indian Wells.

Wawrinka en Federer stonden al 22 keer tegenover elkaar. Federer won liefst negentien van de partijen tegen zijn landgenoot. Hij won ook de laatste ontmoeting, in januari in de halve finale van de Australian Open (7-5, 6-3, 1-6, 4-6 en 6-3).