Murray meldt zich met blessure af voor Masterstoernooi Miami

"Het spijt me voor de fans, Miami is een van mijn favoriete toernooien", zegt de 29-jarige Schot in een korte verklaring. "Ik ga me nu klaarmaken voor het gravelseizoen."

Murray deed vorige week nog wel mee aan het Masterstoernooi in Indian Wells. Hij verloor bij het prestigieuze toernooi in Californië in de tweede ronde verrassend in twee sets van de Canadese qualifier Vasek Pospisil.

Een week eerder won Murray in Dubai, waar hij voor het eerst in actie kwam sinds zijn uitschakeling op de Australian Open, zijn eerste toernooi van 2017. De Schot rekende toen in de finale af met de Spanjaard Fernando Verdasco.

In Miami verdedigt Novak Djokovic zijn titel. De nummer twee van de wereld won de laatste drie edities en schreef het toernooi in totaal zes keer op zijn naam. Murray was in 2009 en 2013 de beste.