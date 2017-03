Federer na afmelding Kyrgios naar halve finales in Indian Wells

De Australiër heeft naar eigen zeggen de hele nacht wakker gelegen, vermoedelijk vanwege een voedselvergiftiging."Hopelijk is het niet iets meer dan dat ", meldt Kyrgios op Twitter.

"Ik moet op mijn best zijn om een groot kampioen als Federer te kunnen verslaan. Het is geen makkelijke beslissing, dit zijn namelijk de wedstrijden waar ik zo hard voor train, maar ik ben gewoon niet fit."

Kyrgios was een ronde eerder nog verrassend te sterk voor de Serviër Novak Djokovic. Federer had zich via een zege op Rafael Nadal voor de laatste acht geplaatst van het sterkbezette toernooi.

Federer is viervoudig winnaar van het prestigieuze toernooi in Indian Wells. Hij pakte de titel in 2004, 2005, 2006 en 2012.