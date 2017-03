Federer verslaat Nadal ook in Indian Wells, Kyrgios verrast Djokovic

Federer rekende in de vierde ronde op het Amerikaanse hardcourt, in een herhaling van de finale van de Australian Open, overtuigend af met zijn Spaanse 'angstgegner' Nadal: 6-2 en 6-3.

De Zwitser won zo voor het eerst in zijn loopbaan drie keer op rij van Nadal. De onderlinge balans is na 36 ontmoetingen nog wel in het voordeel van de linkshandige Spanjaard, die 23 keer als winnaar van de baan stapte. Voor het eerst sinds hun allereerste onderlinge confrontatie in 2004 troffen de twee elkaar al vóór de kwartfinales.

"Ik kan je verzekeren dat het een heerlijk gevoel is om drie keer achter elkaar te winnen", liet de voormalige nummer één van de wereld na afloop optekenen. "Al onze partijen zijn bijzonder, ongeacht het resultaat. Maar ik kan hier niet te lang van genieten, want ik moet over een paar dagen al weer aan de bak."

Backhands

Begin dit jaar stonden de twee meest succesvolle tennissers van de laatste vijftien jaar nog verrassend tegenover elkaar in de eindstrijd van de Australian Open. De 35-jarige Federer trok toen na vijf sets aan het langste eind en legde zo beslag op zijn achttiende Grand Slam-titel.

Net als in Melbourne had Federer met sterke backhands een antwoord op het agressieve spel van Nadal. Hij trok de eerste set in een halfuur naar zich toe en na een vroege break in het tweede bedrijf mocht de Zwitser zich na een uur en acht minuten laten feliciteren.

Federer is viervoudig winnaar van het prestigieuze toernooi in Indian Wells. Hij pakte de titel in 2004, 2005, 2006 en 2012. Hij speelde twee keer eerder tegen Nadal in Californië. In 2013 won de Spanjaard, een jaar eerder ging de winst naar de Zwitser.

Djokovic

Kyrgios is het volgende obstakel voor de Zwitser. De Australische nummer zestien van de wereld ontdeed zich in de achtste finales knap van Djokovic, die na twee sets moest afdruipen: 6-4 en 7-6 (3).

Voor de Servische titelverdediger, met vijf titels recordkampioen in Indian Wells, kwam er zo een einde aan een reeks van negentien overwinningen op het Amerikaanse hardcourt. Kyrgios won na zijn zege in Acapulco van eerder deze maand ook zijn tweede duel ooit met Djokovic.

Het 'enfant terrible' uit Australië plaatste de enige break van de partij al in de openingsgame en stond zijn voorsprong vervolgens geen moment meer af. Na iets minder dan twee uur moest Djokovic buigen voor de 21-jarige Kyrgios.

Djokovic won de laatste drie edities van het Masterstoernooi en had zich ook al tot winnaar laten kronen in 2008 en 2011. Kyrgios deed pas twee keer eerder mee, maar kwam nooit verder dan de tweede ronde in Indian Wells.

Rojer

Jean-Julien Rojer slaagde er niet in de halve eindstrijd te bereiken in het dubbelspel. De Nederlander moest met zijn Roemeense partner Horia Tecau buigen voor de Braziliaan Bruno Soares en de Schot Jamie Murray: 6-7 (5), 4-6.

In de achtste finales hadden Rojer en Tecau nog wel gewonnen van Murrays broer Andy, die een duo vormde met de Engelsman Daniel Evans.