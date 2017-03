Federer gespannen voor confrontatie met Nadal in Indian Wells

"Daarom ben ik hier, om tegen jongens als Rafa te spelen", zei Federer dinsdag op zijn persconferentie na zijn zege op de Amerikaan Steve Johnson. "Ik ben erg gespannen. Dat moet ook wel, anders ben ik hier op de verkeerde plek."

In Indian Wells spelen Federer en Nadal voor de 36e keer in hun loopbaan tegen elkaar. De Spanjaard won 23 van de onderlinge ontmoetingen, maar verloor de laatste. In de finale van de Australian Open was de Zwitser in vijf sets te sterk.

Federer denkt dat hij een kans maakt tegen Nadal als hij zich fit genoeg voelt. "Ik ben blij dat ik mijn energie terug heb. In Dubai was ik erg moe", aldus de achttienvoudig Grand Slam-winnaar. "Als ik me morgen fit genoeg voel, heb ik zeker een kans tegen Rafa. Ik ga in ieder geval vrij spelen."

In zijn partij in de derde ronde tegen Johnson was Federer met 7-6 (3) en 7-6 (4) de sterkste. Nadal besliste het Spaanse onderonsje met Fernando Verdasco in zijn voordeel: 6-3 en 7-5.

Verbeteringen

De Spanjaard zag verbeteringen in zijn spel tegen Verdasco. "Ik speelde een goede wedstrijd", aldus Nadal. "Ik serveerde goed en ben blij met mijn spel. Dat was een stuk beter dan in mijn eerste partij."

De nummer zes van de wereld vreest wel voor de confrontatie met Federer. "Hij heeft het talent om moeilijke dingen er makkelijk uit te laten zien. Met zijn service en eerste slag in de rally creëert hij een hoop winners. Als je een korte bal speelt, weet je dat je in de problemen komt."

Indian Wells is het eerste Masters-toernooi van het seizoen. Het toernooi op het Californische hardcourt duurt anderhalve week. De finale staat zondag op het programma.