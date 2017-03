Nadal wint Spaans onderonsje en treft mogelijk Federer in Indian Wells

Na anderhalf uur spelen stond er 6-3 en 7-5 op het scorebord in Californië. In de volgende ronde wacht wellicht een ontmoeting met zijn 'eeuwige rivaal' Roger Federer.

De 30-jarige Nadal is drievoudig winnaar op het prestigieuze hardcourttoernooi in Indian Wells. Hij won in 2007, 2009 en 2013.

Federer kan in de nacht van dinsdag op woensdag een herhaling van de finale van de Australian Open afdwingen. De Zwitser, viervoudig winnaar in Indian Wells, moet daarvoor afrekenen met de Amerikaanse thuisspeler Steve Johnson.

Recordkampioen Novak Djokovic is de titelverdediger en pakte de laatste drie edities drie van zijn vijf titels in Californië. De Serviër komt na de partij van Federer nog in actie tegen de Argentijn Juan Martin del Porto.

De mondiale nummer één Andy Murray werd in de tweede ronde al verrassend uitgeschakeld door Vasek Pospisil uit Canada.