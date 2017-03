Federer treft Nadal in achtste finale Indian Wells

Nadal ontdeed zich in een Spaans onderonsje van Fernando Verdasco. Na anderhalf uur spelen stond er 6-3 en 7-5 op het scorebord in Californië. Federer was met 7-6 (3) en 7-6 (4) te sterk voor de Amerikaan Steve Johnson.

De ontmoeting tussen Nadal en Federer wordt een herhaling van de finale van de Australian Open eerder dit jaar. In Melbourne trok de Zwitser na vijf sets aan het langste eind en won zo zijn eerste Grand Slam sinds 2012.

De 30-jarige Nadal is drievoudig winnaar op het prestigieuze hardcourttoernooi in Indian Wells. Hij won in 2007, 2009 en 2013. Federer was in 2004, 2005, 2006 en 2012 de sterkste.

Djokovic

Recordkampioen Novak Djokovic plaatste zich ten koste van de Argentijn Juan Martin del Porto moeizaam voor de achtste finales. Het werd 7-5, 4-6 en 6-1 voor Djokovic.

Djokovic is de titelverdediger en pakte de laatste drie edities drie van zijn vijf titels in Californië. In de achtste finale neemt hij het op tegen de Australiër Nick Kyrgios. De winnaar van dat duel staat in de kwartfinales tegenover Federer of Nadal.

De mondiale nummer één Andy Murray werd in de tweede ronde al verrassend uitgeschakeld door Vasek Pospisil uit Canada.

Kerber

Bij de vrouwen strandde Angelique Kerber al in de achtste finales. De Russische Elena Vesnina was in twee sets te sterk voor de Duitse nummer twee van de plaatsingslijst.

Het werd tweemaal 6-3 tegen Kerber, die in de derde ronde nog ontsnapte tegen de Française Pauline Parmentier.

Ondanks de nederlaag herovert Kerber volgende week de nummer één-positie op de wereldranglijst. Die positie neemt ze weer over van Serena Williams, die vanwege een knieblessure de toernooien van Indian Wells en Miami moet missen. Vesnina neemt het in de kwartfinales op tegen Serena's zus Venus Williams.