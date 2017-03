Nishioka zorgt ondanks 1-6 en 2-5 achterstand voor stunt in Indian Wells

De 21-jarige Nishioka stond met 1-6 en 2-5 achter, maar won toch nog: 1-6, 7-6 (5) en 6-4.

Berdych leek op een simpele overwinning af te stevenen bij het prestigieuze toernooi in Californië toen hij zijn tegenstander twee keer op rij brak in de tweede set. Bij een 5-3 voorsprong kreeg de Tsjech een matchpoint op zijn de opslag van zijn opponent, maar die wist hij niet te benutten.

Nishioka, als 'lucky loser' toegevoegd aan het hoofdtoernooi, dwong een tiebreak af en trok daarin de stand weer gelijk. In de derde set sloeg de Japanner op zijn tweede matchpoint toe.

De nummer zeventig van de wereld neemt het in de vierde ronde op tegen de als derde geplaatste Stan Wawrinka, die maar 78 minuten nodig had tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber: 7-5 en 6-3.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi sneuvelde de als vierde geplaatste Simon Halep. De Roemeense, die bijna een maand uit de roulatie was door een knieblessure, verloor in twee sets van Kristina Mladenovic: 6-3 en 6-3.

De Franse nummer 26 van de wereld verkeert in een goede vorm, want ze won vorige maand het toernooi in St. Petersburg en bereikte de finale in Acapulco.

De als zesde geplaatste Agnieszka Radwanska vloog er ook uit in de derde ronde. De Poolse liet zich verrassen door de Chinese qualifier Shuai Peng in twee sets: 6-4 en 6-4.