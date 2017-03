Murray laat zich in Indian Wells verrassen door qualifier Pospisil

De Canadese nummer 129 van de ATP-ranglijst rekende in een uur en vijftig minuten af met de 29-jarige Murray: 6-4 en 7-6 (5).

Vorig jaar sneuvelde Murray ook al in een vroeg stadium in Californië. Toen was de derde ronde het eindstation. Zijn beste resultaat op het prestigieuze hardcourttoernooi was de verloren finale tegen Rafael Nadal in 2009.

Murray, die in de eerste ronde een 'bye' had gekregen, speelde slordig en daar profiteerde Pospisil van. De Canadees imponeerde met sterk serve-volley-spel en had aan vier breaks genoeg voor een sensatie in Indian Wells.

"Ik serveerde niet goed genoeg", analyseerde de teleurgestelde Brit. "Dat hielp natuurlijk niet echt. En in de tweede set begon hij agressiever te spelen en had hij op belangrijke momenten een paar goede volleys in huis."

Rojer

Het was voor de 26-jarige Pospisil na vier nederlagen pas de eerste keer dat hij als winnaar van de baan stapte na een ontmoeting met Murray. In de volgende ronde stuit hij op de Serviër Dusan Lajovic, die zich ontdeed van Feliciano Lopez.

"Als ik een paar mooie momenten uit mijn carrière uit mag kiezen, dan is dit er zeker één van", jubelde Pospisil. "Het is geweldig om de nummer één van de wereld en iemand als Andy, die zo veel bereikt heeft en een van de grootsten in het tennis is, te verslaan."

Murray is nog wel actief in het dubbelspel. Daarin staat hij samen met zijn partner Daniel Evans in de achtste finales tegenover de Nederlander Jean-Julien Rojer en de Romeen Horia Tecau.