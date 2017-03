Haase direct onderuit op Masterstoernooi in Indian Wells

Haase dolf het onderspit met 6-4 en 6-3 tegen de nummer 38 van de wereld. De 29-jarige Nederlander slaagde er zodoende niet in om zijn sterke optreden van vorige maand in Dubai een vervolg te geven.

Op dat ATP-toernooi reikte Haase onder meer dankzij een zege op de Tsjech Tomas Berdych tot de halve finales, waarin hij moest buigen voor de Spanjaard Fernando Verdasco.

Zijn prestaties in Dubai leverden Haase flink wat terreinwinst op de wereldranglijst op. Hij steeg van de 66e naar de 47e plaats. In de zomer van 2014 stond hij voor het laatst in de top vijftig.

Lorenzi mag het in Indain Wells in de tweede ronde opnemen tegen Stan Wawrinka. De Zwitser is achter Andy Murray (eerste) en Novak Djokovic (tweede) als derde geplaatst.