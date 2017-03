Nadal loopt verrassend derde titel mis in Acapulco

Querrey, nummer veertig van de wereld, is de eerste Amerikaan die het evenement in Mexico op zijn naam schrijft. Bovendien wist hij voor het eerst een zege te boeken op Nadal, van wie hij in vier eerdere ontmoetingen verloor.

Een break in de eerste set op 3-3 was voor Querrey genoeg voor de setwinst, waarna het tweede bedrijf gelijk opging. In de tiebreak profiteerde de hardhitter van een aantal fouten van Nadal, waardoor hij zijn negende ATP-titel mocht vieren.

Toptien-spelers

De Amerikaan versloeg eerder deze week op het hardcourt in Acapulco toptien-spelers David Goffin en Dominic Thiem. Ook won hij van Nick Kyrgios, die verantwoordelijk was voor de uitschakeling Novak Djokovic.

Opvallend genoeg had Querrey sinds hij vorig jaar op Wimbledon won van Djokovic zeven keer op rij verloren van een speler uit de toptwintig.

Nadal, eerder dit jaar finalist van de Australian Open, had bij zijn vorige twee deelnames aan Acapulco (2005 en 2013) geen set verloren.

Hij zou met een overwinning de vijfde speler in de tennisgeschiedenis zijn die zeventig of meer titels op zijn naam schrijft, na Jimmy Connors (109), Ivan Lendl (94), Roger Federer (89) en John McEnroe (77).

Tsoerenko

In het vrouwentoernooi heeft de Oekraïense Lesia Tsoerenko de eindzege gepakt. Het betekent haar derde WTA-titel.

In de finale versloeg Tsoerenko de hoger ingeschaalde Française Kristina Mladenovic in twee sets: 6-1 7-5.

Tsoerenko had vrijdag in de halve finales haar tegenstandster Mirjana Lucic-Baroni ziek zien opgeven. De Kroatische was de nummer één van de plaatsingslijst.