Haase mist finale Dubai na nederlaag tegen Verdasco

De Hagenaar verloor in de halve finales in drie sets van de Spanjaard Fernando Verdasco: 6-7 (5), 7-5 en 1-6. De partij nam twee uur en vijftien minuten in beslag.

Door de nederlaag op het hardcourt in Dubai liep Haase zijn zesde finale op ATP-niveau mis. Eerder stond hij wel in de eindstrijd in Kitzb├╝hel (2011 en 2012), Gstaad (2013 en 2016) en Wenen (2013).

Dankzij zijn prestaties in de Verenigde Arabische Emiraten keert Haase maandag weer terug in de top vijftig van de wereldranglijst. Hij is nu nog de mondiale nummer 66.

Het duel tussen Haase en Verdasco begon gelijkopgaand. De Nederlander verspeelde in de openingsset een break voorsprong, waardoor een tiebreak uitkomst moest bieden. Daarin trok Verdasco met 7-5 aan het langste eind.

Het tweede bedrijf kende nagenoeg hetzelfde wedstrijdverloop. Haase zag Verdasco terugkomen van een 4-1 achterstand, maar een nieuwe break bij 6-5 betekende setwinst voor de ongeplaatste speler en een 1-1 stand in sets.

In de beslissende derde set ging het echter mis voor Haase. Hij moest gelijk zijn service inleveren en kwam die klap in het restant van de partij niet meer te boven.

In de jacht op zijn achtste ATP-titel speelt Verdasco in de finale tegen de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Schot Andy Murray en de Fransman Lucas Pouille.