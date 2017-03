Haase ziet halve finale in Dubai als beloning voor goede spel

Haase speelde acht maanden geleden voor het laatst een halve finale van een ATP-toernooi, toen bij het graveltoernooi in Gstaad. Nu hij de halve eindstrijd in Dubai heeft gehaald, stijgt hij zeker negentien plaatsen op de wereldranglijst en daarmee komt hij in de top vijftig.

"Dat is een mooie bonus", zegt hij donderdag tegen de Volkskrant. "Ik weet al een tijdje dat mijn spel klopt. Nu is het eindelijk ook zichtbaar op de ranglijst."

Haase was in de kwartfinales in drie sets te sterk voor de Bosniër Damir Dzumhur: 6-2, 4-6 en 6-4. "Dzumhur sloeg in zeven rally's vier of vijf ballen op de lijn", zegt de Nederlander over de verloren tweede set.

"Ik kon iets minder druk in mijn slagen leggen. In de derde set gaven we elkaar een game cadeau met dubbele fouten, waarna ik weer solide heb gespeeld."

Vertrouwen

Eerder rekende de Hagenaar in de Verenigde Arabische Emiraten knap af met Denis Istomin en Tomas Berdych. Haase zegt dat hij met vertrouwen speelt. "Ik bleef in mezelf geloven, ik wist dat het eens mijn kant zou opvallen."

Ook complimenteerde de tennisser zijn coach Raymond Knaap. "We doen het echt samen. Een jaar geleden had ik die partij tegen Berdych na de verloren eerste set niet kunnen omdraaien, nu wel."

In de halve finale stuit Haase op de 33-jarige Spanjaard Fernando Verdasco, de nummer 35 van de wereld. Mocht de 29-jarige Haase de finale halen, dan wordt het zijn zesde eindstrijd op ATP-niveau. Eerder stond hij in de eindstrijd in Kitzbühel (2011 en 2012), Gstaad (2013 en 2016) en Wenen (2013).