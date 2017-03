Haase verslaat Dzumhur en staat na acht maanden weer in halve finale

Haase, die 66e staat op de wereldrangslijst, versloeg de Bosniër in drie sets. Het werd 6-2, 4-6 en 6-4. Dzumhur is de mondiale nummer 77.

De vorige keer dat Haase de laatste vier haalde was in juli bij het graveltoernooi in het Zwitserse Gstaad. Toen haalde hij ook nog de finale en daarin verloor hij van de Spanjaard Feliciano Lopez.

Om op het hardcourt in Dubai weer de eindstrijd te halen moet Haase afrekenen met Gaël Monfils of Fernando Verdasco. De Fransman en de Spanjaard staan later op donderdag tegenover elkaar. De 30-jarige Monfils is de nummer twaalf van de wereld en de drie jaar oudere Verdasco staat 35e.

Mocht de 29-jarige Haase de finale halen, dan wordt het zijn zesde eindstrijd op ATP-niveau. Eerder stond hij in de eindstrijd in Kitzbühel (2011 en 2012), Gstaad (2013 en 2016) en Wenen (2013).

Tweede matchpoint

Nadat Haase woensdag knap afrekende met Tomas Berdych, haalde hij donderdag tegen de 24-jarige Dzumhur een minder hoog niveau, al was hij wel duidelijk beter. In het eerste bedrijf kwam de geboren Hagenaar al snel op voorsprong en na een tweede break pakte hij de set overtuigend.

In de tweede set kwam Haase terug van een 4-1 achterstand, maar de laatste game gaf hij op eigen service uit handen en dus moest een derde set uitkomst bieden.

Haase liet zich in de beginfase van die derde set breken, maar stelde daar snel twee breaks tegenover. Hij gaf die voorsprong niet meer uit handen en maakte het op zijn tweede matchpoint af.