Qualifier Donskoy schakelt Federer uit in Dubai, Murray simpel verder

Federer kreeg in de tweede set liefst drie matchpoints, maar de winnaar van de Australian Open liet de nummer 116 van de wereld via een tiebreak terugkomen in de wedstrijd.

In de derde set nam Federer een ruime voorsprong, maar de nummer drie van de plaatsingslijst verzuimde opnieuw om Donskoy de genadeklap uit te delen. Daardoor was een tiebreak nodig om een beslissing te brengen.

Daarin nam Federer eenvoudig de leiding (5-1), maar Donskoy knokte zich wederom sterk terug tot een 6-5 voorsprong. In tegenstelling tot Federer wist de Rus zijn eerste matchpoint wel direct te verzilveren.

Federer, nummer tien op de wereldranglijst, wist het toernooi in Dubai zeven keer eerder te winnen.

Murray

Andy Murray had veel minder moeite met zijn tegenstander in de tweede ronde. De 29-jarige Schot rekende in twee sets af met de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez: 6-2 en 6-0.

Voor Murray is het zijn eerste toernooi sinds zijn uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open. De nummer één van de wereld neemt het in de kwartfinales op tegen Philipp Kohlschreiber.

Robin Haase voegde zich eerder op de dag bij de laatste acht door een knappe zege op Tomas Berdych.