Haase erg blij door 'mooie scalp' bij ATP-toernooi Dubai

De 29-jarige Hagenaar was na twee uur spelen in drie sets te sterk voor de Tsjech, die als nummer 14 van de wereld 52 plekken hoger staat dan Haase.

Het was de eerste keer in bijna twee jaar tijd dat Haase een speler uit de top vijftien weet te verslaan. De vorige was Feliciano Lopez in Estoril.

"Het is erg mooi om van zo'n speler te winnen, zeker in een jaar waarin hij zelf ook niet echt van slechte jongens heeft verloren", zegt de nummer één van Nederland tegen NUsport.

"Ik ben erg blij, vooral ook omdat ik dit jaar een hoog niveau haal. Ik verlies dit seizoen ook niet van jongens die lager staan."

Variatie

Volgens Haase, die afgelopen maand nipt verloor van topspelers als David Goffin en Richard Gasquet, is de variatie die hij gebruikte tegen Berdych belangrijk geweest. "Ik wisselde goed af met mijn returns. Ook kreeg ik natuurlijk ontzettend veel terug, waardoor hij fouten ging maken."

De Nederlander speelde nooit eerder in zijn carrière in Dubai en vindt de omstandigheden op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten prettig. "Het gaat hier vrij snel, dat was eerst wel even wennen. Maar ik heb natuurlijk ook een paar weken gehad waar ik indoor speelde."

De nummer 66 van de wereld kwam, nadat hij vorige week in Marseille de dubbelspelfinale haalde, pas laat aan in Dubai.

"Het was wat dat betreft geen goede voorbereiding. Ook vannacht heb ik eigenlijk niet goed geslapen, ik sliep pas om 3 uur. Maar gelukkig wordt hier pas laat op de dag gespeeld, waardoor je 's middags nog wat rust kunt pakken."

Haase speelt donderdag in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen de Bosniër Damir Dzumhur en Marcel Granollers uit Spanje.