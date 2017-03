Haase door knappe zege op Berdych naar laatste acht in Dubai

Haase had net iets meer dan twee uur nodig om Berdych te verslaan: 3-6, 6-3 en 6-4. De 31-jarige Tsjech staat op de wereldranglijst 52 plaatsen hoger dan de Hagenaar (14e om 66e)

Haase, die in de eerste ronde van het sterkbezette toernooi de Oezbeek Denis Istomin versloeg in twee sets, staat voor de tweede keer dit jaar in de kwartfinales van een ATP-toernooi.

Begin januari strandde hij in Auckland bij de laatste acht door een nederlaag tegen de Portugees Joao Sousa.

Haase, die nooit eerder meedeed in Dubai, neemt het in de kwartfinales op tegen de Spanjaard Marcel Granollers of Damir Dzumhur. De Bosniër was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Stan Wawrinka.

Capituleren

Haase, die zeven jaar geleden voor het laatst tegen Berdych speelde (een 6-0, 6-3 en 6-3 nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open), hield in de eerste set lang gelijke tred met de voormalig nummer vier van de wereld.

In de achtste game kwam de geboren Hagenaar in de problemen op zijn eigen opslag. Hij werkte twee breakpoints weg, maar op de derde moest hij alsnog capituleren. Berdych serveerde de set vervolgens uit: 6-3.

In het tweede bedrijf kreeg Haase meer vat op de service van Berdych en in de zesde game plaatste hij zijn eerste break van de wedstrijd. In de volgende game kwam de Nederlander op eigen service met 0-40 achter, maar hij werkte de drie breakpoints weg en stoomde door naar setwinst: 6-3.

Een derde set moest daardoor de beslissing brengen. Die ging ondanks een paar lange games lang gelijk op tot 4-4. In de negende game brak Haase met een fraaie backhandwinner langs de lijn door de opslag van Berdych.

De Tsjech kreeg in de volgende game drie breakpoints, maar Haase werkte die weg en sloeg met zijn twaalfde ace van het duel toe op zijn tweede matchpoint.