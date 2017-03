Djokovic en Nadal winnen eerste ATP-wedstrijd sinds Australian Open

Djokovic was in Mexico met 6-3 en 7-6 (4) te sterk voor de Slowaak Martin Klizan. De nummer twee van de wereld wil zich op het Mexicaanse hardcourt voorbereiden op het toernooi van Indian Wells, dat volgende week begint.

Op de Australian Open werd Djokovic verrassend in de tweede ronde uitgeschakeld. Sindsdien kwam de Serviër alleen in de Davis Cup in actie.

Nadal haalde in Melbourne de finale, waarin hij moest buigen voor Roger Federer. De Spanjaard zegde daarna onder meer het toernooi in ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam af, omdat hij wil waken voor overbelasting.

In Acapulco was Nadal met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Duitser Mischa Zverev. In de tweede ronde staat hij tegenover de Italiaan Paolo Lorenzi.

Ook onder anderen Nick Kyrgios en Dominic Thiem plaatsten zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor de tweede ronde in Acapulco.