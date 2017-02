Kerkhove boekt in Kuala Lumpur eerste zege op WTA-niveau

De 25-jarige Kerkhove had 1 uur en 25 minuten nodig om haar vier jaar jongere tegenstander te verslaan: 6-4 en 7-6 (4).

De Zeeuwse staat op de wereldranglijst 126 plaatsen lager dan Mertens (195 om 69).

Kerkhove speelt haar wedstrijden normaal gesproken vooral bij ITF-toernooien, het op een na hoogste niveau in het tennis. Ze heeft in haar carrière drie ITF-toernooien gewonnen in het enkelspel.

Break

Kerkhove had in de eerste set aan één break genoeg om het verschil te maken. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar de 25-jarige tennisster uit Goes wist op 4-4 de servicebeurt van de Belgische te winnen.

In de daaropvolgende game gaf ze die voorsprong meteen weer weg, waardoor een tiebreak nodig was. Hoewel Kerkhove daarin op achterstand kwam, won ze alsnog met 7-4.

In de tweede ronde wacht de winnares van de partij tussen de Oezbeekse Sabina Sjaripova en Su-wei Hsieh uit Taiwan.