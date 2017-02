Krajicek voorzichtiger met presenteren grote namen ABN Amro-toernooi

"Ik snap het gevoel van mensen dat ze misschien minder vertrouwen zullen hebben dat een grote naam ook daadwerkelijk naar Rotterdam komt. We moeten erover gaan nadenken hoe we de absolute toppers in de toekomst gaan presenteren", aldus Krajicek zondag na afloop van de finale.

Het toernooi, dat zondag werd gewonnen werd door de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, werd in de week voor de start geteisterd door de afmeldingen van Rafael Nadal en Stan Wawrinka, de twee grootste namen van het deelnemersveld. Vorig jaar liet Roger Federer vlak voor het begin weten toch niet naar Rotterdam te komen.

"Het betekent niet dat we in de toekomst niet meer achter grote namen aan gaan. Dat blijven we proberen. Hoe we het gaan communiceren, gaat mogelijk wel veranderen. Daar gaan we over nadenken", zei de Wimbledon-winnaar van 1996.

Krajicek wil voor komende editie van het toernooi weer voor een deelnemersveld gaan met daarin een paar aankomende toppers, een paar Nederlanders en een brede vertegenwoordiging van de internationale top. Hij zal niet al zijn geld op één grote naam zetten, zoals hij deed met Federer in 2015.

"Daar hebben we van geleerd. Dit jaar hadden we ondanks de afzeggingen toch nog een mooi deelnemersveld met negen spelers uit de top-twintig."

Tevreden

De toernooidirecteur zei zeer tevreden te zijn over de 44e editie van het ABN Amro-toernooi. Bijna 114.000 toeschouwers kwamen de afgelopen week naar Ahoy, net iets minder dan vorig jaar.

"Alles boven de 110.000 zijn we heel blij mee, dus dit is gewoon goed. We waren er vooral blij mee dat de verkoop van kaarten ook doorging na het afzeggen van Nadal."

Krajicek, die ook de komende twee edities nog zeker directeur is in Rotterdam, sluit uit dat het toernooi op korte termijn kan groeien van de huidige 500-status naar de 1000-status, de categorie onder de Grand Slam-toernooien. De plek op de kalender, in februari, zal vermoedelijk ook hetzelfde blijven.

"Ik ben blij met onze huidige plek in het seizoen, twee weken na de Australian Open. Het alternatief zou het einde van het jaar zijn, maar dan is het ook erg druk met toernooien."