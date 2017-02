Tsonga ziet titel in Rotterdam als beloning voor maanden hard werken

Toch zei hij zondag na zijn overwinning in de finale (4-6, 6-4 en 6-1) tegen de Belg David Goffin wel erg blij te zijn met zijn dertiende titel op de ATP-tour.

"Ik liet het misschien niet zien, maar van binnen was ik wel heel gelukkig. Ik hield me ook in omdat ik tegen een goede vriend speelde. Ik had graag gewild dat we allebei konden winnen", aldus de 31-jarige Tsonga na afloop van de finale.

Tsonga en Goffin kennen elkaar al jaren en vierden afgelopen december nog samen kerst.

De 26-jarige Belg was in de eerste set de betere speler. "De start van de wedstrijd was moeilijk, vooral omdat Goffin erg goed speelde. Hij raakte de ballen heel zuiver en ik slaagde er niet in om hem uit zijn ritme te krijgen."

Ommekeer

In de tweede set zorgde Tsonga voor de ommekeer. "Ik had toen een andere instelling op de baan. Ik speelde veel aanvallender en dat maakte het verschil. Tot het einde hield ik dat vol en dat werkte goed."

De huidige nummer veertien van de wereld won vorig jaar geen enkele titel, maar heeft door de winst in Rotterdam weer veel vertrouwen gekregen in de rest van het jaar.

"Deze titel komt op het juiste moment. Ik heb de laatste maanden hard gewerkt om terug te komen op mijn topniveau. Ik heb mijn service veranderd en veel getraind op mijn backhand en returns. Het is een enorme beloning voor mij en ik heb nu ook hoge verwachtingen voor de rest van het seizoen", aldus Tsonga.