Goffin en Tsonga naar finale ABN Amro-toernooi

Hij speelt zondag in de finale tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, die eerder op de dag won van de Tsjech Tomas Berdych: 6-3 en 6-4.

Goffin was in de eerste set duidelijk sterker dan Herbert, die vrijdag nog verrassend gewonnen had van de als tweede geplaatste Dominic Thiem.

Herbert, de mondiale nummer 108, won de eerste game met moeite, maar moest vervolgens zes games op rij aan de sterk spelende Goffin laten.

In de tweede set kon Herbert even bijblijven tot 2-1, toen hij toch weer zijn opslagbeurt moest inleveren. Het betekende de beslissing in de partij, die ruim een uur duurde.

Goffin, nu nog de mondiale nummer elf, staat door zijn overwinning vanaf maandag voor het eerst in de top tien van de wereldranglijst. Nooit eerder stond er bij de mannen een Belg bij de beste tien tennissers van de wereld.

Tsonga

Tsonga haalde voor de tweede keer de eindstrijd in Rotterdam. Ook in 2011 stond de Fransman in de finale, die hij toen in drie sets verloor van de Zweed Robin Söderling.

De mondiale nummer veertien uit Frankrijk serveerde de gehele wedstrijd tegen Berdych erg sterk en kreeg geen enkel breakpunt tegen.

Tsonga sloeg zelf toe bij de stand van 3-2 in de eerste set. Hij maakte vier punten op rij op de service van Berdych en plaatste de eerste break, die hem ook setwinst opleverde.

Berdych, die een plaats hoger staat dan Tsonga op de wereldranglijst, begon met een matige opslagbeurt aan de tweede set en leverde opnieuw zijn servicegame in. Dat betekende direct de beslissing in de wedstrijd. Na een uur en veertien minuten spelen benutte Tsonga zijn eerste wedstrijdpunt.