Middelkoop en Koolhof verrassend naar dubbelfinale in Ahoy

Na een uur was het pleit beslecht in het Rotterdamse Ahoy: 6-4 en 6-3. Rojer en Tecau wonnen het ABN Amro-toernooi nog in 2015.

In de finale, die zondag wordt gespeeld, nemen Middelkoop en Koolhof het op tegen de winnaar van de partij tussen de koppels Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut en Ivan Dodig/Marcel Granollers.

Middelkoop (33) en Koolhof (27), die in Rotterdam meedoen met een wildcard, zijn als duo in het dubbelspel sterk aan het jaar begonnen. Vorig jaar wonnen ze al verrassend het ATP-toernooi van Sydney.

De Nederlanders lieten zaterdag al doorschemeren later dit jaar als dubbelkoppel uit te willen komen in de Davis Cup. Nederland strijdt van 7 tot 9 april met Bosnië-Herzegovina om een play-offticket voor een plek in de Wereldgroep.

Enkelspel

Later zaterdag staan voorafgaand aan de tweede halve eindstrijd in het dubbelspel, de twee halve finales in het enkelspel op het programma.

Eerst treedt Jo-Wilfried Tsonga, die vrijdag favoriet Marin Cilic uitschakelde, aan tegen Tomas Berdych. Na die partij komen David Goffin en Herbert in actie. De Fransman speelt vervolgens ook nog in het dubbelspel.