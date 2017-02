Middelkoop en Koolhof willen dubbelkoppel vormen in Davis Cup

Het Nederlandse duo won vorige maand verrassend het ATP-toernooi van Sydney en drong vrijdag door tot de halve eindstrijd bij het ABN Amro World Tennis Tournament.

Middelkoop en Koolhof, die van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard kregen, zijn zelf niet verrast door hun prestaties in Rotterdam. "We hadden gehoopt dat we hier ver zouden komen, maar we hadden het ook wel een beetje verwacht", zegt Koolhof tegen de NOS.

Zaterdag spelen de twee uitgerekend tegen hun landgenoot Jean-Julien Rojer, die de laatste jaren als dubbelspecialist de voorkeur kreeg van de toenmalige captain Jan Siemerink. Diens opvolger Haarhuis moet nu een keuze maken tussen Rojer en het ingespeelde koppel Middelkoop/Koolhof.

"Als je ons meeneemt, is het een risico. Punt. Dat is gewoon zo", beaamt Middelkoop. "Als er een enkelspeler uitvalt, moeten wij gaan singlen. Maar aan de andere kant heb je met ons een goede kans op een punt in de dubbel en dat is vaak doorslaggevend."

Verbetering

Haarhuis zelf wil dan ook niet op de zaken vooruitlopen. "Ze komen net kijken op dit niveau. Er is op ieder gebied nog ruimte voor verbetering", aldus de zesvoudig Grand Slam-winnaar in het dubbelspel, die twee pure dubbelaars ook een risico vindt. "Als er een enkelspeler uitvalt, kan je geen kant meer op."

Zaterdagmiddag kan de Davis Cup-team het duo Middelkoop en Koolhof live aan het werk zien tegen Rojer, die een duo vormt met zijn vaste partner Horia Tecau uit Roemenië. Het volledig Nederlandse koppel won vorige maand nog in de kwartfinales in Sydney.

Het wordt hoe dan ook een speciale ontmoeting, vindt Koolhof. "We hebben lang tegen hem opgekeken en veel van hem geleerd. Dus bedankt, Jules." Middelkoop: "Maar vanaf hier nemen wij het stokje over, haha."

Nederland strijdt van 7 tot 9 april met Bosnië-Herzegovina om een play-offticket voor een plek in de Wereldgroep.