Favoriet Cilic strandt in Ahoy, ook titelverdediger Klizan onderuit

Tsonga (31), die in Ahoy als zesde is geplaatst, was tegen Cilic twee keer de beste in een tiebreak. Na twee uur stond er 7-6 (8) en 7-6 (5) op het scorebord.

Door de afzeggingen van Rafael Nadal en Stan Wawrinka in de aanloop naar het toernooi in Rotterdam was Cilic, die zevende staat op de wereldranglijst, de hoogst genoteerde speler.

De US Open-winnaar van 2014 had het echter lastig met Tsonga, die zeven plaatsen lager staat op de mondiale ranking. De 28-jarige Cilic leek na het verlies van de eerste set via een 5-3 voorsprong op weg naar een gelijke stand in sets, maar gaf het alsnog uit handen.

Door het verlies van de Kroaat is de Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst, nog de hoogst gerangschikte speler in Rotterdam. Hij treft in de kwartfinales de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Klizan

Titelverdediger Klizan vond zijn Waterloo tegen de Tsjech Tomas Berdych: 6-3 en 6-3. Hij keek al snel tegen een achterstand aan en verloor de eerste set. Het tweede bedrijf had eenzelfde verloop. De als vierde ingeschaalde Berdych brak zijn opponent direct en bouwde zijn voorsprong gestaag uit.

De 27-jarige Klizan plaatste zich voor de kwartfinales door Fernando Verdasco en Philipp Kohlschreiber uit te schakelen. Berdych (31) ontdeed zich al van Marius Copil en Richard Gasquet.

De Tsjech treft Tsonga in de halve finales. Berdych won het toernooi in Rotterdam in 2014. Een jaar later verloor hij in de finale van Wawrinka.

Middelkoop/Koolhof

In het dubbeltoernooi plaatsten Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof zich voor de halve eindstrijd. Het Nederlandse duo verraste de als vierde geplaatste Pool Lukasz Kubot en Braziliaan Marcelo Melo: 7-6 (2) en 6-3.

Middelkoop en Koolhof, vorige maand nog winnaars van het ATP-toernooi van Sydney, strijden met hun landgenoot Jean-Julien Rojer en diens Roemeense partner Horia Tecau om een plek in de finale.