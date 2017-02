Haase haalt vertrouwen uit 'zure nederlaag' tegen Goffin in Ahoy

"Dit was een heel zure nederlaag, want ik zat er weer dichtbij", aldus de 29-jarige Haase, die in Ahoy met 7-5, 4-6 en 4-6 moest buigen voor Goffin, de nummer elf van de wereld.

"Maar ik denk wel dat ik in deze wedstrijd, en in mijn partij in de eerste ronde (7-5 en 7-6 (3) zege op Florian Mayer, red.), een heel grote stap heb gezet voor de rest van het seizoen."

"Ik heb namelijk elk punt op zich heb gespeeld en niet afhankelijk van de score andere keuzes heb gemaakt. Dat is heel belangrijk, op die manier ga ik op den duur ook van dit soort jongens winnen."

Fitter

Haase won in 2017 tot nu toe vier van zijn negen partijen, maar de mondiale nummer 57, die in het verleden vaak kampte met fysieke ongemakken, zit naar eigen zeggen zeer goed in zijn vel.

"Ik voel me eigenlijk fitter dan ooit. Sinds vorig jaar maart gaat het ongelooflijk goed. Ik kan lopen na wedstrijden, wat ik normaal niet kon. Dat is super. Mijn lichaam doet mee, mijn geest is er bij; dan moet het op een gegeven moment gaan vallen, dat kan niet anders."

Haase reist nu af naar Frankrijk, waar hij volgende week het ATP-toernooi van Marseille gaat spelen.