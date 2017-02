Thiem en Dimitrov bereiken kwartfinales in Rotterdam

De 23-jarige Thiem was in twee sets op het centre court in Ahoy de baas over de Fransman Simon: 6-4 en 7-6 (4).

De Oostenrijkse nummer twee van de plaatsingslijst komt in de kwartfinales uit tegen de Franse qualifier Pierre-Hugues Herbert, die donderdag de Rus Evgeny Donskoy versloeg (6-2 en 7-6 (4)).

Eerder op donderdag won Dimitrov in twee sets van de Oezbeek Istomin (7-6 (7) en 6-1). De Bulgaar is nu gekoppeld aan David Goffin, die donderdag in drie sets afrekende met Robin Haase (6-2 en 7-6 (4)).

Dimitrov, die in 2017 al de ATP-toernooien van Brisbane en Sofia op zijn naam schreef, moest hard werken om de eerste set tegen Istomin binnen te halen. Na een lange tiebreak (9-7) pakte hij de voorsprong in sets.

In de tweede set was Istomin, die op de Australian Open nog Novak Djokovic uitschakelde en in Rotterdam als lucky loser meedeed, na een dubbele break geen partij voor de Dimitrov: 6-1.