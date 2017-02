Dimitrov treft Goffin in kwartfinale in Rotterdam

Dimitrov, die in 2017 al twee ATP-toernooien won in Brisbane en Sofia, moest hard werken om de eerste set tegen de Oezbeek binnen te halen. Na een lange tiebreak (9-7) pakte hij op het centre court in Ahoy de voorsprong in sets.

In de tweede set was Istomin, die op de Australian Open nog Novak Djokovic uitschakelde en in Rotterdam als lucky loser meedeed, na een dubbele break geen partij voor de Bulgaar: 6-1.

In de kwartfinale treft Dimitrov de Belg Goffin, die donderdag in drie sets nipt te sterk was voor Haase: 7-5, 4-6 en 4-6.



Later op donderdag spelen Gilles Simon en Dominic Thiem de laatste donderdagavondpartij van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De winnaar van dat duel in de tweede ronde treft in de kwartfinale Pierre-Hugues Herbert, die donderdag Evgeny Donskoy versloeg (6-2 en 7-6 (4)).