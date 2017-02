Haase redt het net niet tegen Goffin in Rotterdam

De partij op het centre court in Ahoy nam twee uur en elf minuten in beslag.

Haase plaatste zich voor de tweede ronde door in twee sets de Duitser Florian Mayer te kloppen.

Hij was eerder dit jaar ook al niet opgewassen tegen Goffin in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Doha. Toen verloor de mondiale nummer 57 met 7-6 (4) en 6-2 van de nummer elf van de wereld.

Donderdag bood Haase beduidend meer tegenstand en leek hij even op weg naar de kwartfinales in Rotterdam, een evenaring van zijn beste prestatie ooit.

IJzersterk

Haase begon vooral serverend ijzersterk en liep met een break uit naar 4-1. In de zevende game leverde hij zijn opslag in en stevende de set af op een tiebreak. Haase sloeg echter toe op de laatste servicegame van Goffin en het eerste setpunt was direct raak voor de publiekslieveling.

Goffin was niet onder de indruk en schakelde een versnelling hoger. Op eigen service gaf de Belg nauwelijks nog punten weg en een break in de derde game was daardoor voldoende om de set-stand weer gelijk te trekken.

De beslissing viel pas in de voorlaatste game. Waar eerdere breakkanssen nog niet besteed waren aan Goffin sloeg hij in de negende game wel toe en serveerde hij daarna direct de wedstrijd uit.

Goffin komt in de kwartfinales uit tegen de winnaar van het duel tussen Grigor Dimitrov en Denis Istomin, dat donderdagavond in Ahoy op het programma staat.