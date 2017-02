Berdych ten koste van Gasquet naar kwartfinale in Rotterdam

De als vierde geplaatste Tsjech was in twee sets te sterk voor de Fransman Richard Gasquet: 7-6 (4) en 6-1. De partij duurde 1 uur en 19 minuten.

Berdych ging zeer effectief om met zijn breakpoints. Hij benutte liefst vier van zijn vijf kansen om door de service van Gasquet heen te gaan.

De 31-jarige nummer dertien van de wereld moet het bij de laatste acht opnemen tegen de Slowaakse titelverdediger Martin Klizan, die woensdag al in drie sets te sterk was voor de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Berdych won het toernooi in Rotterdam in 2014. Een jaar later verloor hij in de finale van de Zwitser Stan Wawrinka.

Robin Haase, de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel, neemt het donderdag in de derde wedstrijd op het centre court in Ahoy in zijn tweede ronde-partij op tegen de als derde geplaatste Belg David Goffin.