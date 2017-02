Als eerste geplaatste Cilic met moeite naar kwartfinales in Ahoy

Cilic leek na de eerste set in Ahoy op weg naar een simpele zege op zijn landgenoot Borna Coric, maar uiteindelijk won de Kroaat pas in drie sets en na een kleine twee uur: 6-1, 2-6 en 6-4.

De 20-jarige Coric, die op de wereldranglijst 54 plaatsen lager staat dan de acht jaar oudere Cilic (61 om 7), sputterde in de eerste set alleen in de zesde game even tegen toen hij vijf setpunten wegwerkte en zijn eerste game pakte.

In de tweede set ging Coric beter serveren, waardoor hij zich in de partij knokte. In de zesde game brak de jonge Kroaat de servicegame van Cilic met enkele prachtige passeerslagen en liep hij direct uit naar setwinst.

In de beslissende set ging het lang gelijk op. Uiteindelijk bleek de ervaring van de Cilic en één break voldoende voor de winst.

Cilic neemt het in de kwartfinales op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Beide mannen waren een keer verliezend finalist in Rotterdam; Cilic in 2014 en Tsonga in 2011.

Berdych

De als vierde geplaatste Berdych was eerder op de middag in twee sets te sterk voor de Fransman Richard Gasquet: 7-6 (4) en 6-1. De partij duurde 1 uur en 19 minuten.

Berdych ging zeer effectief om met zijn breakpoints. De Tsjech benutte liefst vier van zijn vijf kansen om door de service van Gasquet heen te gaan.

De 31-jarige nummer dertien van de wereld moet het bij de laatste acht opnemen tegen de Slowaakse titelverdediger Martin Klizan, die woensdag al in drie sets te sterk was voor de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Berdych won het toernooi in Rotterdam in 2014. Een jaar later verloor hij in de finale van de Zwitser Stan Wawrinka.

Robin Haase, de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel, neemt het donderdag in de derde wedstrijd op het centre court in Ahoy in zijn tweede ronde-partij op tegen de als derde geplaatste Belg David Goffin.