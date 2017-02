Angelique Kerber stelt ook teleur bij WTA-toernooi van Doha

De 29-jarige Kerber, die in de eerste ronde een bye had bij het Qatar Total Open, moest in de tweede ronde na ruim twee uur en drie sets buigen voor de tien jaar jongere Kasatkina: 4-6, 6-0 en 4-6.

De nummer 32 van de wereld was begin januari bij het WTA-toernooi van Sydney ook al te sterk voor Kerber, toen in twee sets (7-6 (5) en 6-2).

Kerber kende in 2016 een topjaar met eindzeges bij de Australian Open en de US Open en een finaleplaats op Wimbledon. Ze klom daardoor naar de eerste plaats van de wereldranglijst, maar dit jaar wil het nog niet echt vlotten.

De Duitse heeft tot nu toe evenveel zeges als nederlagen geboekt in 2017: vier. Ze raakte eind vorige maand haar koppositie op de WTA-ranking weer kwijt aan Serena Williams door haar nederlaag in de vierde ronde van de Australian Open. Williams won het toernooi in Melbourne.

Kiki Bertens verloor woensdag in de eerste ronde van het toernooi in Doha. De Wateringse ging met 6-2 en 6-3 onderuit tegen Caroline Wozniacki.