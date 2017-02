Thiem verslaat Alexander Zverev, Tsonga naar kwartfinales in Ahoy

De 23-jarige Thiem, als tweede geplaatst in Rotterdam, was in drie sets te sterk voor de pas 19-jarige Zverev: 3-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde in totaal een uur en 45 minuten.

Het was de vijfde ontmoeting op een ATP-toernooi tussen Thiem en Zverev. Thiem, de nummer acht van de wereld, won drie wedstrijden. Zverev, achttiende op de mondiale ranglijst, was alleen in Peking beter.

Thiem neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Gilles Simon. Die partij staat gepland voor donderdagavond.

Tsonga

Tsonga plaatste zich als derde speler voor de kwartfinales. De als zesde geplaatste Fransman had tegen de Luxemburger Gilles Müller iets langer dan een uur nodig om te winnen: 6-4 en 6-2.

In de kwartfinale wacht Tsonga mogelijk. Marin Cilic. De hoogstgeplaatste speler in Ahoy speelt donderdag in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Borna Coric.

Eerder op woensdag kwalificeerden de Slowaakse titelverdediger Martin Klizan en de Fransman Pierre-Hugues Herbert zich al voor de kwartfinales. Robin Haase speelt donderdag voor een plek bij de laatste acht tegen de Belg David Goffin, de nummer elf van de wereld.