Thiem ten koste van Alexander Zverev naar tweede ronde in Ahoy

De 23-jarige Oostenrijker, als tweede geplaatst in Rotterdam, was in drie sets te sterk voor de pas 19-jarige Duitser: 3-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde in totaal een uur en 45 minuten.

Het was de vijfde ontmoeting op een ATP-toernooi tussen Thiem en Zverev. Thiem, de nummer acht van de wereld, won drie wedstrijden. Zverev, achttiende op de mondiale ranglijst, was alleen in Peking beter.

Thiem neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Gilles Simon. De partij staat gepland voor donderdagavond.