Bertens onderuit in uitgestelde partij tegen Wozniacki

De partij stond eigenlijk dinsdag op het programma, maar werd toen bij 2-2 in de eerste set gestaakt wegens regenval.

Woensdag kwamen beide speelsters opnieuw de baan op in de hoofdstad van Qatar. Bertens verloor in de zesde game haar opslag (4-2), hetgeen zich in de achtste game herhaalde.

In het tweede bedrijf pakte Bertens meteen de break om vervolgens bij 3-2 haar service in te leveren. Nog een break van de Deense in de achtste game bezorgde haar een 5-3-voorsprong, waarna Wozniacki de partij uitserveerde.

Wozniacki, de nummer achttien van de wereld, speelt in de tweede ronde tegen Agnieszka Radwanska. De Poolse staat zesde op de WTA-ranking.

Dubbelspel

Bertens, de mondiale nummer 22, komt in Doha nog wel in actie in het dubbelspel, waar ze samenspeelt met de Zweedse Johanna Larsson.

Afgelopen weekend verloor Bertens met het Nederlandse Fed Cup-team in de kwartfinales van Wit-Rusland. Oranje strijdt nu met Slowakije om een plek in de Wereldgroep.