Goffin verslaat Kuznetsov en treft Haase, Rojer met moeite verder in Ahoy

De als derde geplaatste Belg rekende in zijn openingspartij in Rotterdam in twee sets af met de Rus Andrey Kuznetsov: 6-3 en 6-2.

Goffin neemt het in de volgende ronde op tegen Robin Haase, die zich maandag voor het eerst sinds 2008 bij de laatste zestien spelers van het ATP 500-toernooi schaarde door een zege op Florian Mayer.

Goffin en Kuznetsov waren in de eerste set aan elkaar gewaagd en gaven weinig op elkaar toe. Het verschil werd gemaakt in de achtste game. Goffin ging aanvallender spelen en pakte direct twee breakpunten.

Met een paar prachtige passeerslagen werkte de Rus deze echter weg om daarna zelf op gamepoint te komen in de belangrijke game. Goffin voerde het tempo op dat moment op en trok de game bij de derde kans alsnog naar zich toe.

In de eerste games van de tweede set stribbelde de nummer 54 van wereldranglijst nog even tegen maar de 43 plaatsen hoger gerangschikte Goffin had al snel zijn ritme te pakken en troefde Kuznetsov in het vervolg van de wedstrijd op alle fronten af.

Klizan

Martin Klizan plaatste zich woensdag al voor de kwartfinales. De Slowaakse titelverdediger ontdeed zich met enige moeite van de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-7 (5), 6-4 en 6-1.

De wedstrijd in de tweede ronde ging lang gelijk op. Vooral in de eerste set ontliepen de spelers elkaar nauwelijks. Alleen in de openingsgame waren er breakkansen te noteren maar Kohlschreiber wist deze tweemaal niet te benutten. In de tiebreak was de Duitser wel op het beslissende moment alert.

De tweede set ging op dezelfde manier verder. Deze keer was het Klizan die eindelijk een game afsnoepte van zijn opponent. Direct pakte hij de set en een thriller leek in de maak. Klizan had de smaak echter te pakken en stoomde door naar de kwartfinales in Rotterdam.

Daarin stuit hij op de winnaar van het duel tussen Tomas Berdych en Richard Gasquet. De Fransman won eerder op woensdag zijn partij in de eerste ronde van de Serviër Viktor Troicki: 6-4 en 6-2.

Dimitrov

Ook Grigor Dimitrov bereikte woensdag de tweede ronde. De als vijfde ingeschaalde Bulgaar versloeg de Duitser Mischa Zverev in drie sets: 6-7 (4), 6-2 en 6-4.

Dimitrov begon niet goed aan de wedstrijd en moest de eerste set na een tiebreak zelfs aan Zverev, die op de Australian Open Andy Murray uitschakelde, laten.

Dimitrov herpakte zichzelf echter en trok alsnog de wedstrijd naar zich toe. In de achtste finales speelt hij tegen de Oezbeek Denis Istomin.

Rojer

Jean-Julien Rojer kon uitschakeling in de eerste ronde van het dubbelspel maar net kunnen voorkomen. De Nederlander was samen met de Roemeen Horia Tecau net sterker dan de Canadees Daniel Nestor en de Fransman Edouard Roger-Vasselin: 6-7 (4), 6-3 en 11-9.

In de kwartfinales stuiten Rojer en Tecau op de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez, die dinsdag de Nederlanders Tallon Griekspoor en Niels Lootsma uitschakelden.

Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof drongen dinsdag ook door tot de laatste acht.