Cilic met moeite langs Paire op ABN Amro-toernooi

De als eerste geplaatste Kroaat rekende in drie sets af met de Fransman Benoit Paire: 5-7, 6-3 en 6-2. De partij duurde ruim twee uur.

Cilic (29), de mondiale nummer zeven, verspeelde twee setpunten op de opslag van Paire, waarna de 27-jarige Fransman zelf toesloeg en een break plaatste. Paire, nummer 42 van de wereldranglijst, pakte vervolgens de eerste set met 7-5.

In de tweede set ging het gelijk op tot de stand van 4-3. Enkele fouten van Paire hadden een break tot gevolg voor Cilic, die direct de tweede set pakte.

De sterk serverende Kroaat profiteerde ook in de derde set van een slordige servicegame van zijn Franse opponent en plaatste een break. Nadat Paire daarna zes kansen verspeelde om de stand weer in evenwicht te brengen was zijn verzet gebroken en serveerde de Kroaat de partij uit.

Coric

Het is voor Cilic pas zijn tweede overwinning in vijf wedstrijden dit jaar. Alleen op de Australian Open overleefde hij ook zijn eerste partij.

Cilic speelt donderdag in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen zijn landgenoot Borna Coric en de Rus Karen Khachanov.

Eerder op de dag ging debutant Tallon Griekspoor onderuit tegen de Luxemburger Gilles Müller. Robin Haase is daardoor de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel in Rotterdam.