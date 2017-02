Griekspoor geniet van ATP-debuut ondanks kansloos verlies

De 20-jarige Nederlander ging kansloos ten onder tegen de ervaren Luxemburger Gilles Müller (6-3 en 6-2), maar toch had hij genoten van zijn eerste wedstrijd op ATP-niveau.

"Ik heb gezien waar ik naartoe moet, welk niveau ik moet gaan halen", aldus Griekspoor na afloop.

De mondiale nummer 317 kwam er tijdens de opslagbeurten van Müller nauwelijks aan te pas. "Müller is een hele moeilijke tegenstander. Hij heeft een 'big serve', waardoor je totaal geen ritme krijgt. Ik kreeg weinig kans om in de rally te komen."

Spanning

De met een wildcard toegelaten Griekspoor begon gespannen aan het duel in Ahoy. "In de eerste game werd ik gebroken, dat had ook met wat zenuwen te maken. Ik sloeg weinig eerste opslagen in, waardoor hij snel wegliep. Het was vooral overleven in het begin, maar toch kon ik ook wel genieten."

De inwoner van Nieuw-Vennep speelt normaal gesproken future-toernooien, het derde niveau op de tour. Vorige maand werd hij nog ziek tijdens zo'n toernooi in Turkije.

"Dit is een hele andere wereld. De omstandigheden tijdens die toernooien zijn veel slechter. Dat geldt ook voor de tegenstanders. Het gaat allemaal een stuk harder."

Broers

Griekspoor komt uit een echte tennisfamilie. Zijn twee broers Scott en Kevin, beiden ruim vijf jaar ouder dan Tallon, proberen ook hun geld te verdienen met de sport.

"Mijn broers zijn heel belangrijk voor mijn ontwikkeling geweest. Scott en Kevin hebben alles al meegemaakt. Ik weet wat zij goed en fout hebben gedaan, dat is zeker een voordeel. Ze zaten ook op de tribune vandaag."

Voor dit jaar heeft Griekspoor een duidelijk doel voor ogen. Hij hoopt vlak voor de zomer bij de eerste 250 van de wereldranglijst te staan, zodat hij mee mag doen aan het kwalificatietoernooi voor Wimbledon.

"Daarna wil ik meer challengertoernooien spelen en richting de ATP-toernooien gaan. Ik zie het laatste jaar dat ik niet ver van de top honderd af zit wat betreft niveau, dus dat is geen onrealistisch doel."