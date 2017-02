Haase tevreden met zege op 'irritante' Mayer in Rotterdam

Haase rekende maandag in de openingsronde af met de Duister Florian Mayer, toevallig zijn dubbelpartner tijdens de afgelopen Australian Open. Hij won in twee sets: 7-5 en 7-6 (3).

In de volgende ronde wacht de winnaar van de partij tussen de Belg David Goffin en de Rus Andrey Kuznetsov, die woensdag pas wordt gespeeld.

Het feit dat Haase sinds 2008 niet meer had gewonnen in Rotterdam, was niet in zijn hoofd gaan zitten. Vorig jaar was Gilles Simon nog te sterk voor hem. "Je hebt hier altijd te maken met een sterk veld, dan is de kans groot dat je direct tegen een top 20-speler loot."

De nummer 57 van de ranking wist bij voorbaat dat het ook tegen Mayer niet makkelijk zou worden. "Het was een fiftyfifty-wedstrijd. Hij is een irritante tennisser, dat vinden er meer. Niet als persoon overigens."

"Florian speelt met heel veel slice, heel gevarieerd ook met veel dropshots. Van de mindere spelers hier, waartoe ik ook behoor, was dit er een die ik niet wilde treffen."

Rustiger

Toch stond de 29-jarige Hagenaar na zo'n anderhalf uur spelen juichend voor de matig gevulde tribunes in Ahoy. "Het maakt me niet uit, alleen mijn voorbereiding was niet optimaal. Maar je moet je als tennisser aanpassen. Verder boeit het me niet wanneer ik speel."

Haase profiteert naar eigen zeggen van de samenwerking met zijn nieuwe coach Raymond Knaap, die de van de moord op zakenman Koen Everink verdachte Mark de J. in het najaar opvolgde. "Ik voel geen druk van hem, ik kan mezelf zijn."

"Raymond laat mij vaak naar oplossingen zoeken, geeft me de ruimte. Als ik nu vol erin ga op een breakpoint, dan kan dat. Vaak hoorde ik dan van coaches: niet doen. In het verleden was het geen goede combi geweest, maar hij is op mentaal gebied verbeterd. We sparren veel, over hoe we een tegenstander gaan aanpakken."

"Ik ben veel rustiger, maar dat is al een tijdje. Af en toe gebeuren er dingen waardoor je een terugval hebt, maar ik zet al jaren goede performances neer, ook mentaal", besluit Haase.