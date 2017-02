Haase overleeft voor het eerst sinds 2008 openingsronde in Rotterdam

Na twee sets stapte Haase als winnaar van de baan in Ahoy. De 29-jarige Hagenaar had een uur en 38 minuten nodig tegen zijn Duitse opponent: 7-5 en 7-6 (3).

Vorige maand vormde Haase nog een dubbelkoppel met Mayer op de Australian Open. Het duo sneuvelde al in de eerste ronde bij het eerste Grand Slam-toernooi van 2017. De Nederlander staat elf plaatsen lager op de ATP-ranglijst dan Mayer: 57 om 46.

In de tweede ronde wacht Haase een ontmoeting met de winnaar van de partij tussen de als derde geplaatste Belg David Goffin en de Rus Andrey Kuznetsov.

Toernooidirecteur Richard Krajicek had Haase een wildcard gegeven voor het ABN Amro-toernooi. Het beste resultaat ooit van de Zuid-Hollander was een kwartfinaleplek in 2008. Sindsdien overleefde hij nooit meer de eerste ronde in Ahoy.

Herbert

In de allereerste partij op het Rotterdamse hardcourt rekende Pierre-Hugues Herbert, de nummer 109 van de wereld, in twee sets af met de 78 plaatsen hoger geklasseerde Spanjaard Feliciano Lopez: 7-6 (5) en 7-6 (5).

De Fransman, via het kwalificatietoernooi toegelaten tot het hoofdschema, strijdt in de volgende ronde met de Rus Evgeny Donskoy of de Spanjaard Marcel Granollers om een plek bij de laatste acht in Rotterdam.

De enige andere Nederlander naast Haase in het hoofdtoernooi van het enkelspel, debutant Tallon Griekspoor, speelt dinsdag in zijn eersterondepartij tegen de Luxemburger Gilles Müller.