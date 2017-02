Bertens constateert na Fed Cup-verlies dat ze vertrouwen mist

Ook Michaëlla Krajicek ging onderuit tegen Arina Sabalenka (7-6 en 6-4), waardoor het dubbelspel al overbodig was voor het resultaat. Bertens kende in 2016 een topjaar, maar dit jaar vallen haar prestaties voorlopig tegen.

"Ik heb niet het niveau gehaald dat ik wilde halen", zegt Bertens tegen NOS over haar Fed Cup-partijen. "Ik heb niet het vertrouwen, ik sta niet lekker te tennissen."

Zaterdag won de mondiale nummer 24 nog van Sabalenka in een zware driesetter. Zondag werd ze maar liefst zeven keer gebroken door Sasnovic, die ruim 120 plaatsen lager staat op de wereldranglijst.

De 25-jarige Bertens zegt zich ondanks haar moeizame seizoen geen zorgen te maken. "Zo'n fase heb ik vorig seizoen ook gehad, daar maak ik me geen zorgen over. Ik heb er vertrouwen in dat de vorm snel weer komt."

Bertens wil met coach Raemon Sluiter om de tafel over een plan voor de volgende wedstrijden. Volgens Sluiter was zijn pupil aan het begin van het seizoen "frisser en fitter". Bertens' vormcrisis wijt hij aan de "tegenslag van een matige Australian Open en het verwachtingspatroon".

Haarhuis

Captain Paul Haarhuis vindt dat details de doorslag hebben gegeven in de uitschakeling tegen Wit-Rusland. Vorig jaar haalde Nederland nog knap de halve finales.

"Je kunt niet zeggen dat we geen schim van vorig jaar zijn. Het zijn allemaal kleine details. We hebben in alle wedstrijden kansen gehad, maar het lukte niet", zegt hij.

Zijn ploeg wacht nu een promotie-/degradatieduel. De vier verliezers uit de wereldgroep en de vier winnaars uit wereldgroep 2 gaan nu spelen om een plaats in de hoogste klasse. Daarvoor wordt dinsdag geloot.